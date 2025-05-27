Китай в 2,6 раза увеличил импорт сока из РФ в первом квартале

Такую статистку обнародовал федеральный центр «Агроэкспорт» на основе данных Главного таможенного управления КНР. Так, импорт из России смесей соков вырос в полтора раза - до 155 тонн.

Китай начал закупать виды соков, которые ранее не поставлялись – облепиховый, грушевый, виноградный. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», поставки российских соков из других фруктов, а также овощей выросли в семь раз и достигли 218 тонн.

