Китай в 2,6 раза увеличил импорт сока из РФ в первом квартале
Китай за первый квартал 2025 года нарастил импорт сока из России почти до 470 тонн на общую сумму 380 тысяч долларов. По сравнению с первыми четырьмя месяцами 2024 года объём поставок увеличился в 2,6 раза - причем, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Такую статистку обнародовал федеральный центр «Агроэкспорт» на основе данных Главного таможенного управления КНР. Так, импорт из России смесей соков вырос в полтора раза - до 155 тонн.
Китай начал закупать виды соков, которые ранее не поставлялись – облепиховый, грушевый, виноградный. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», поставки российских соков из других фруктов, а также овощей выросли в семь раз и достигли 218 тонн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru