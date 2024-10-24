Россия нарастила импорт лекарств из Южной Кореи до максимума с февраля 2023 года
В сентябре Россия нарастила импорт фармацевтической продукции из Южной Кореи до максимальных значений с февраля 2023 года, следует из данных южнокорейской статслужбы.
Отмечается, что по итогам сентября этого года российский импорт фармпродукции из Южной Кореи увеличился втрое по сравнению с предыдущим месяцем и в 3,3 раза – по сравнению с сентябрем 2023 года, до 8,4 млн долларов. Это максимальный объем закупок с февраля 2023 года.
Согласно данным, больше всего в сентябре РФ приобретала у Сеула экстракты желез и других органов человеческого или животного происхождения, которые применяются при лечении. В частности, это гепарин, который используется, например, для лечения и профилактики венозных тромбозов. Объем импорта составил 6,4 млн долларов.
Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН рассказал, что перебои с поставками антибиотиков происходят, но катастрофического дефицита нет, так как у всех препаратов есть аналоги, которые могут быть назначены при лечении, передает «Радиоточка НСН».
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