Россия нарастила импорт лекарств из Южной Кореи до максимума с февраля 2023 года

В сентябре Россия нарастила импорт фармацевтической продукции из Южной Кореи до максимальных значений с февраля 2023 года, следует из данных южнокорейской статслужбы.

Отмечается, что по итогам сентября этого года российский импорт фармпродукции из Южной Кореи увеличился втрое по сравнению с предыдущим месяцем и в 3,3 раза – по сравнению с сентябрем 2023 года, до 8,4 млн долларов. Это максимальный объем закупок с февраля 2023 года.