Россия нарастила импорт лекарств из Южной Кореи до максимума с февраля 2023 года

В сентябре Россия нарастила импорт фармацевтической продукции из Южной Кореи до максимальных значений с февраля 2023 года, следует из данных южнокорейской статслужбы.

Отмечается, что по итогам сентября этого года российский импорт фармпродукции из Южной Кореи увеличился втрое по сравнению с предыдущим месяцем и в 3,3 раза – по сравнению с сентябрем 2023 года, до 8,4 млн долларов. Это максимальный объем закупок с февраля 2023 года.

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Согласно данным, больше всего в сентябре РФ приобретала у Сеула экстракты желез и других органов человеческого или животного происхождения, которые применяются при лечении. В частности, это гепарин, который используется, например, для лечения и профилактики венозных тромбозов. Объем импорта составил 6,4 млн долларов.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН рассказал, что перебои с поставками антибиотиков происходят, но катастрофического дефицита нет, так как у всех препаратов есть аналоги, которые могут быть назначены при лечении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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