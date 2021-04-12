Россия намерена занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году

Он также отметил, что на данный момент план развития водородной энергетики готов, в процессе разработки находится концепция развития российской водородной промышленности, позднее будет принята и соответствующая стратегия.

Напомним, что в прошлом году Россия и Германия договорились о сотрудничестве в сфере водородной энергетики, которая постепенно приходит на смену углеводородной в ФРГ.

Водородное топливо уже производят в России, используя избыточные мощности АЭС и ГЭС в Ленинградской и Мурманской областях, а также на Дальнем Востоке.

