Россия намерена занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году
Россия планирует занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году, заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Он добавил, что к 2050 году страна хочет продавать в иностранные государства до 33,4 млн т водорода при нынешнем показателе 7,9 млн т. В целом замглавы ведомства оценил потенциал России на рынке как очень высокий.
Он также отметил, что на данный момент план развития водородной энергетики готов, в процессе разработки находится концепция развития российской водородной промышленности, позднее будет принята и соответствующая стратегия.
Напомним, что в прошлом году Россия и Германия договорились о сотрудничестве в сфере водородной энергетики, которая постепенно приходит на смену углеводородной в ФРГ.
Водородное топливо уже производят в России, используя избыточные мощности АЭС и ГЭС в Ленинградской и Мурманской областях, а также на Дальнем Востоке.
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