Россия намерена наладить с Вьетнамом производство электронных ускорителей
Россия планирует наладить с Вьетнамом совместное производство электронных ускорителей для промышленности и медицины. Такое заявление сделал зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что Росатом обладает всеми необходимыми компетенциями в области производства электронных ускорителей, а также имеет большой опыт их поставок на иностранные рынки.
Ранее премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что страна не поддерживает антироссийские санкции и изоляцию России. Он отметил, что Вьетнам является ответственным членом международного сотрудничества. По словам премьер-министра, государство «выбирает правосудие», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru