Россия намерена наладить с Вьетнамом производство электронных ускорителей

Он отметил, что Росатом обладает всеми необходимыми компетенциями в области производства электронных ускорителей, а также имеет большой опыт их поставок на иностранные рынки.

Ранее премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что страна не поддерживает антироссийские санкции и изоляцию России. Он отметил, что Вьетнам является ответственным членом международного сотрудничества. По словам премьер-министра, государство «выбирает правосудие», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

