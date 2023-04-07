Чернышенко: Россия готова участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме

Он отметил, что Россия готова помогать в строительстве АЭС как большой, так и малой мощности. По словам Чернышенко, атомная энергетика могла бы сыграть важную роль в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама.

Ранее премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что страна не поддерживает антироссийские санкции и изоляцию России. Он отметил, что Вьетнам является ответственным членом международного сотрудничества. По словам премьер-министра, государство «выбирает правосудие», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

