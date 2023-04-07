Чернышенко: Россия готова участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме

Россия готова участвовать в строительстве во Вьетнаме атомных электростанций при соответствующем запросе вьетнамской стороны. Такое заявление сделал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что Россия готова помогать в строительстве АЭС как большой, так и малой мощности. По словам Чернышенко, атомная энергетика могла бы сыграть важную роль в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама.

Ранее премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что страна не поддерживает антироссийские санкции и изоляцию России. Он отметил, что Вьетнам является ответственным членом международного сотрудничества. По словам премьер-министра, государство «выбирает правосудие», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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