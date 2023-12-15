Россия начнет закупать запчасти для самолетов в Эфиопии
Россия начнет закупать запчасти для самолетов в Эфиопии, пишет РБК со ссылкой на Росавиацию
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, предложила Росавиации включить в список стран, у которых можно покупать комплектующие для самолетов, Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан.
Гражданские самолеты в России начали ломаться в три раза чаще после введения санкций США и ЕС, запретивших поставки запчастей и техническую поддержку бортов. С начала 2023 года было зафиксировано уже более 180 случаев неисправностей во время полета, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru