Россия начнет закупать запчасти для самолетов в Эфиопии

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, предложила Росавиации включить в список стран, у которых можно покупать комплектующие для самолетов, Индонезию, Эфиопию, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Малайзию и Пакистан.



Гражданские самолеты в России начали ломаться в три раза чаще после введения санкций США и ЕС, запретивших поставки запчастей и техническую поддержку бортов. С начала 2023 года было зафиксировано уже более 180 случаев неисправностей во время полета, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».