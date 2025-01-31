Россия начала окрашивать пшеницу
Россия провела процедуру окрашивания пшеницы, сообщает RT.
Это произошло впервые. Речь идет о пшенице, предназначенной для экспорта в страны, предъявляющие соответствующие требования.
По данным Россельхознадзора, процедура была выполнена в порту Высоцкий Ленинградской области. Там окрасили пшеницу для экспорта в Марокко. Общий вес партии - 28 тыс. т.
Процедура чаще всего применяется для маркировки зерна, предназначенного на кормовые цели. Красители соответствуют стандартам безопасности и качества.
Ранее стало известно, что экспорт российского зерна снизился в два раза за месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru