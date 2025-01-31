Россия начала окрашивать пшеницу

Это произошло впервые. Речь идет о пшенице, предназначенной для экспорта в страны, предъявляющие соответствующие требования.

По данным Россельхознадзора, процедура была выполнена в порту Высоцкий Ленинградской области. Там окрасили пшеницу для экспорта в Марокко. Общий вес партии - 28 тыс. т.

Процедура чаще всего применяется для маркировки зерна, предназначенного на кормовые цели. Красители соответствуют стандартам безопасности и качества.

Ранее стало известно, что экспорт российского зерна снизился в два раза за месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

