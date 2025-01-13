Экспорт зерновых культур из России обрушился втрое
Объем экспорта зерновых культур из России в 2025 году обрушился в три раза 1-10 января 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (менее 500 тысяч тонн против 1,476 млн тонн). Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза.
Как отметила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузка ячменя упала на 93%, пшеницы — почти на 57%, экспорт кукурузы фактически остановлен.
Также эксперты указали на падение цен на зерно на мировом и на внутреннем рынках. Так, французская пшеница потеряла в цене 3,6% (сейчас она стоит $239 за тонну), американская пшеница подешевела почти на 2% ($231 за тонну), а российская — на 3% ($237 за тонну).
В начале 2025 года российскую пшеницу поставили только в семь стран вместо 18. Ключевым приобретателем стала Кения (111 тысяч тонн, при этом объем экспорта в страну вырос сразу на 6%). А вот поставка в Египет упали на 54%, до 83 тысяч тонн.
Ранее по итогам 11 месяцев 2024 года США увеличили импорт шоколада из России в три раза. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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