Экспорт зерновых культур из России обрушился втрое

Как отметила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузка ячменя упала на 93%, пшеницы — почти на 57%, экспорт кукурузы фактически остановлен.

Также эксперты указали на падение цен на зерно на мировом и на внутреннем рынках. Так, французская пшеница потеряла в цене 3,6% (сейчас она стоит $239 за тонну), американская пшеница подешевела почти на 2% ($231 за тонну), а российская — на 3% ($237 за тонну).

В начале 2025 года российскую пшеницу поставили только в семь стран вместо 18. Ключевым приобретателем стала Кения (111 тысяч тонн, при этом объем экспорта в страну вырос сразу на 6%). А вот поставка в Египет упали на 54%, до 83 тысяч тонн.

Ранее по итогам 11 месяцев 2024 года США увеличили импорт шоколада из России в три раза. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

