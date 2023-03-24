Россия может построить трассу в обход Каспия

Россия может построить построить мегатрассу в обход Каспийского моря, сообщает РИА Новости.

Началось строительство автотрассы «Таврида-2» через Херсонскую область

О планах строительства рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. В проект планируется привлечь власти Казахстана и Туркменистана.

По словам Хуснуллина, стороны будут обсуждать условия на Kazan Forum 18 мая, в ходе которого, возможно, будет подписано соглашение.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ТрассаМарат Хуснуллин

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