Началось строительство автотрассы «Таврида-2» через Херсонскую область

По его словам, это проектирование, геодезические и геологические изыскания, которые уже ведутся. Также на объекте работает дорожная техника.

Новая двуполостная автострада будет проходить от Симферополя через Джанкой, Геническ, Мелитополь, а также Бердянск и Мариуполь и Ростов-на-Дону. Сдача дороги позволит сомкнуть кольцо трассы вокруг Азовского моря.

Ранее Сальдо заявил, что по его словам, она по качеству и эксплуатационным характеристикам не будет уступать трассе «Таврида» в Крыму.

