Началось строительство автотрассы «Таврида-2» через Херсонскую область
В Херсонской области начались работы по строительству трассы «Таврида-2», сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы региона Владимира Сальдо.
По его словам, это проектирование, геодезические и геологические изыскания, которые уже ведутся. Также на объекте работает дорожная техника.
Новая двуполостная автострада будет проходить от Симферополя через Джанкой, Геническ, Мелитополь, а также Бердянск и Мариуполь и Ростов-на-Дону. Сдача дороги позволит сомкнуть кольцо трассы вокруг Азовского моря.
Ранее Сальдо заявил, что по его словам, она по качеству и эксплуатационным характеристикам не будет уступать трассе «Таврида» в Крыму.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- Пентагон: Россия не поднимала обломки американского беспилотника
- Началось строительство автотрассы «Таврида-2» через Херсонскую область
- В Кабардино-Балкарии в автоаварии погибли два человека
- «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом полуфинале Кубка России
- Путин отнесся с пониманием к раздражению людей от подсчета средних зарплат
- На Западе сообщили о падении ключевого оборонительного рубежа ВСУ в Артемовске
- Министр культуры Украины предложил монахам Киево-Печерской лавры перейти к раскольникам
- Суд ФРГ поддержал передачу активов «Роснефти» под внешнее управление
- Минцифры запускает дистанционное оформление Fan ID
- Пентагон подтвердил, что упавший в Черное море беспилотник выполнял разведывательную миссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru