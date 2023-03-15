Началось строительство автотрассы «Таврида-2» через Херсонскую область

В Херсонской области начались работы по строительству трассы «Таврида-2», сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы региона Владимира Сальдо.

«Автодор» построит дорогу в Сочи в обход Адлера

По его словам, это проектирование, геодезические и геологические изыскания, которые уже ведутся. Также на объекте работает дорожная техника.

Новая двуполостная автострада будет проходить от Симферополя через Джанкой, Геническ, Мелитополь, а также Бердянск и Мариуполь и Ростов-на-Дону. Сдача дороги позволит сомкнуть кольцо трассы вокруг Азовского моря.

Ранее Сальдо заявил, что по его словам, она по качеству и эксплуатационным характеристикам не будет уступать трассе «Таврида» в Крыму.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДорогаХерсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры