Россия к 2030 году полностью обеспечит себя яблоками
Россия намерена к 2030 году полностью закрыть внутреннюю потребность в яблоках, доведя объем их производства до 2,7 миллиона тонн. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила первый замглавы Минсельхоза Елена Фастова, сообщают «Ведомости».
По её словам, на текущий момент Россия уже обеспечивает себя этой продукцией на 83 процента.
Заместитель министра подчеркнула, что яблоки являются исторически традиционной для отечественного агропрома культурой. Для выращивания этой продукции аграриям доступны как классические инструменты вроде льготных кредитов, так и специальные меры помощи, включая прямые субсидии на закупку посадочного материала и уход за молодыми саженцами.
По итогам 2025 года в стране собрали 2,1 миллиона тонн плодов и ягод, из которых 1,9 миллиона тонн пришлись именно на яблоки. Фастова напомнила, что в 2014 году на фоне первых санкций отечественные сады дали лишь 0,6 миллиона тонн, а дефицит на рынке тогда компенсировался преимущественно за счет зарубежных поставок.
Ранее гендиректор ИА «FruitNews», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в беседе с НСН рассказала, как Узбекистан спас фруктовый и овощной рынок России.
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