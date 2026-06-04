Россия к 2030 году полностью обеспечит себя яблоками

Россия намерена к 2030 году полностью закрыть внутреннюю потребность в яблоках, доведя объем их производства до 2,7 миллиона тонн. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила первый замглавы Минсельхоза Елена Фастова, сообщают «Ведомости».

По её словам, на текущий момент Россия уже обеспечивает себя этой продукцией на 83 процента.

Заместитель министра подчеркнула, что яблоки являются исторически традиционной для отечественного агропрома культурой. Для выращивания этой продукции аграриям доступны как классические инструменты вроде льготных кредитов, так и специальные меры помощи, включая прямые субсидии на закупку посадочного материала и уход за молодыми саженцами.