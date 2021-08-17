Россия исключит кормовые бобы из-под действия ограничительных мер

Пресс-служба Минэкономразвития РФ сообщила, что из-под действия ответных ограничительных мер, принятых в 2014 году, будут выведены кормовые бобы.

В сообщении говорится, что данное решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

В министерстве отметили, что разрешение на импорт семян, которые используются для выращивания бобов, используемых в качестве кормовой базы, также будет «способствовать восстановлению плодородия земель, их азотному обогащению, особенно тяжёлых глинистых и подзолистых почв на северо-западе России»

Ранее Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 36% россиян не одобряет введённые Россией продовольственные контрсанкции.

Президент России Владимир Путин в 2014 году подписал указ о введении продовольственного эмбарго против стран, которые поддержали санкции Евросоюза из-за воссоединения Крыма с РФ. В декабре 2020 года кабмин РФ продлил действие контрсанкий до 31 декабря 2021 года, сообщает Ura.ru.

