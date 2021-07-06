В России выросло число граждан, недовольных продовольственным эмбарго
Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 36% россиян не одобряет введённые Россией продовольственные контрсанкции, сообщает РБК.
По данным исследователей, в 2014 году, когда было введено продовольственное эмбарго, его одобряли 84% граждан и лишь 9% были против. Спустя семь лет с данной мерой согласны лишь 57% опрошенных, а число противников выросло в четыре раза.
Исследователи указали, что большинство россиян предпочитают отечественные продукты. В частности, при равной цене 55% респондентов выбрали бы российскую продукцию, в том числе, овощи (91%), рыбу и мясо (89%), молочные продукты (88%), макароны (74%), лекарства (48%). Что касается одежды, бытовой техники и электроники, то большинство россиян (51% и 71%) выбрали бы зарубежные товары.
Во ВЦИОМ отметили, что также увеличилось число россиян, которые считают, что иностранные санкции положительно отразились на стране - если в 2014 году таких людей было всего 18%, то в 2021 году уже 31%. При этом 35% опрошенных заявили, что за прошедшие семь лет ничего не изменилось, а 25% респондентов ответили, что рестрикции и ограничения навредили России.
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении продовольственного эмбарго против стран, которые поддержали санкции Евросоюза из-за воссоединения Крыма с РФ. В ответ. Согласно документу продукция, ввезённая в РФ из этих государств подлежит уничтожению.
В декабре 2020 года кабмин РФ продлил действие контрсанкий до 31 декабря 2021 года, сообщает Ura.ru.
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