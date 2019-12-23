Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет

По его словам, размер платы прописан в соответствующих протоколах, передает «Интерфакс».

Козак также опроверг сообщения о том, что Россия уже якобы заключила контракты с несколькими украинскими компаниями на прямые поставки газа. У российской стороны есть договоренности только с правительством Украины, и вопрос прямых поставок газа будет обсуждаться уже после Нового года, уточнил вице-премьер.

О контрактах писали украинские СМИ. Они упоминали пять компаний, не раскрывая названий и не приводя детали.

