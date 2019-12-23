Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Москва и Киев договорились о фиксированной цене за транзит газа на ближайшие пять лет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак председателю правительства Дмитрию Медведеву.
По его словам, размер платы прописан в соответствующих протоколах, передает «Интерфакс».
Козак также опроверг сообщения о том, что Россия уже якобы заключила контракты с несколькими украинскими компаниями на прямые поставки газа. У российской стороны есть договоренности только с правительством Украины, и вопрос прямых поставок газа будет обсуждаться уже после Нового года, уточнил вице-премьер.
О контрактах писали украинские СМИ. Они упоминали пять компаний, не раскрывая названий и не приводя детали.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Москва представит материалы суду в Нидерландах по катастрофе Boeing на Украине
- Наше Радио «забанило» рок-группу «Мураками» за накрутку голосов
- «НАШЕ Радио» раскрыло накрутки в «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЕ-2020»
- Мэр Новосибирска сравнил «скандальный» городской каток с тестом Роршаха
- Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет