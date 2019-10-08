Россия и Турция отреклись от доллара
Первый вице-премьер РФ – министр финансов Антон Силуанов и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак подписали соглашение о расчёте в национальных валютах между странами. Об этом пишет RT со ссылкой на сообщение Минфина РФ.
В российском ведомстве отметили, что целью соглашения является переход на использование лиры и рубля при взаимных платежах, организация необходимой для этого инфраструктуры, а также увеличение привлекательности валют обеих стран для компаний.
Кроме того, Россия и Турция планируют развивать инструменты выпуска долговых ценных бумаг для повышения уровня ликвидности.
Напомним, на конец 2018 года объем товарооборота между Турцией и Россией составлял 25,5 миллиарда долларов.
Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, стоит ли ждать россиянам полного отказа от доллара.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Россиянам напомнили о приближении длинных выходных
- Россия и Турция отреклись от доллара
- Мосгорсуд отменил решение о возврате дела Серебренникова в прокуратуру
- Суд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия»
- В Кремле ответили Лукашенко на слова о роли РФ в конфликте в Донбассе