Россия и Турция отреклись от доллара

В российском ведомстве отметили, что целью соглашения является переход на использование лиры и рубля при взаимных платежах, организация необходимой для этого инфраструктуры, а также увеличение привлекательности валют обеих стран для компаний.

Кроме того, Россия и Турция планируют развивать инструменты выпуска долговых ценных бумаг для повышения уровня ликвидности.

Напомним, на конец 2018 года объем товарооборота между Турцией и Россией составлял 25,5 миллиарда долларов.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, стоит ли ждать россиянам полного отказа от доллара.

