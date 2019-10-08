Россия и Турция отреклись от доллара

8 октября 201916:19

Первый вице-премьер РФ – министр финансов Антон Силуанов и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак подписали соглашение о расчёте в национальных валютах между странами. Об этом пишет RT со ссылкой на сообщение Минфина РФ.

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В российском ведомстве отметили, что целью соглашения является переход на использование лиры и рубля при взаимных платежах, организация необходимой для этого инфраструктуры, а также увеличение привлекательности валют обеих стран для компаний.

Кроме того, Россия и Турция планируют развивать инструменты выпуска долговых ценных бумаг для повышения уровня ликвидности.

Напомним, на конец 2018 года объем товарооборота между Турцией и Россией составлял 25,5 миллиарда долларов.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, стоит ли ждать россиянам полного отказа от доллара.

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ФОТО: rusnext.ru
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