Эксперт объяснил пользу военно-морских учений России, Китая и Ирана
Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана в Оманском заливе необходимы для отработки единой сигнальной системы и маневрирования, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Его слова приводит портал News.ru.
Он отметил, что в ходе учений также будет отрабатываться совместный поиск подводных лодок условного противника. Литовкин отметил, что Оманский залив является важным торговым узлом с интенсивным морским движением. И странам-участницам учений необходимо отрабатывать защиту этих торговых путей, добавил он.
Также будет отрабатываться совместное спасение и оказание помощи людям.
Военно-морские силы Китая, Ирана, России проведут в Оманском заливе совместные морские учения «Узы безопасности-2023». Тренировки будут проходить с 15 по 19 марта.
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