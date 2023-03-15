Эксперт объяснил пользу военно-морских учений России, Китая и Ирана

Он отметил, что в ходе учений также будет отрабатываться совместный поиск подводных лодок условного противника. Литовкин отметил, что Оманский залив является важным торговым узлом с интенсивным морским движением. И странам-участницам учений необходимо отрабатывать защиту этих торговых путей, добавил он.



Также будет отрабатываться совместное спасение и оказание помощи людям.

Военно-морские силы Китая, Ирана, России проведут в Оманском заливе совместные морские учения «Узы безопасности-2023». Тренировки будут проходить с 15 по 19 марта.

