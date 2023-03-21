Мишустин: Россия и Китай готовят новые проекты в сфере перевозок

Он отметил, что новых геополитических реалиях возрастает значение транспортно-логистических коридоров, которые опираются на развитие трансграничной инфраструктуры.

Ранее, 21 марта, Си Цзиньпин приехал в Дом правительства России на встречу с Михаилом Мишустиным. Китайский лидер и глава российского правительства поприветствовали друг друга рукопожатием. При этом 20 марта Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Тогда лидер КНР заявил, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, сообщает НСН.

