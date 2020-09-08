Россия и Кипр утвердили поправки в соглашение о двойном налогообложении
Министры иностранных дел России и Кипра Сергей Лавров и Никос Христодулидис подписали протокол, который вносит изменения в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения.
Поправки предполагают, что взимаемый с дивидендов и процентов налог не будет превышать 15% от общей суммы дивидендов. Налог может составить 5% при условии, что уплачивающее их лицо – это иностранная компания или пенсионный фонд, орган местной власти или центральный банк, уточняет ТАСС.
Договор об избежании двойного налогообложения с Кипром был подписан в 1998 году. Москва начала переговоры о его изменении летом 2020 года и позже объявило, что при отсутствии компромисса денонсирует его. В итоге поправки были согласованы.
За несколько дней до подписания протокола кипрские СМИ опубликовали имена 34 владельцев «золотых паспортов», получивших гражданство Кипра в 2008-2012 годах в обмен на инвестиции. В их числе были российские, украинские и сирийские бизнесмены.
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