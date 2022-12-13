Россия и Иран обсуждают совместное производство самолетов

Россия и Иран обсуждают совместное производство самолетов, заявил замглавы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Манучехр Мантеги, передает РИА Новости.

Также, по его словам, речь идет о производстве вертолетов и организации техобслуживания авиатранспорта.

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Обсуждается вопрос проектирования и производства самолетов на 70-100 человек и вертолетов Ка-226 в Иране.

Иран сможет ремонтировать российские самолеты, авиационная промышленность страны долгое время находится под санкциями и уже освоила новые технологии, заявил ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ИранСамолеты
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