СМИ: Россия и Индия завершили работу над альтернативой SWIFT
Россия и Индия завершили работу над созданием альтернативной платформы передачи межбанковских сообщений, которая заменит систему SWIFT. Об этом пишет Economic Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что Российский государственный банк развития ВЭБ и Резервный банк Индии начали работу над платформой для облегчения двусторонней торговли на фоне антироссийских санкций.
Предполагается, что новая платежная система заработает в течение недели. Нововведение призвано обеспечить «беспрепятственную передачу» документов по сделкам в рупиях и рублях.
Economic Times также сообщает, что в апреле представители российского и индийского Центробанков встретятся с тем, чтобы создать нормативно-правовую базу для поддержки двусторонней торговли и банковских операций в условиях санкций.
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