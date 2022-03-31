СМИ: Россия и Индия завершили работу над альтернативой SWIFT

Отмечается, что Российский государственный банк развития ВЭБ и Резервный банк Индии начали работу над платформой для облегчения двусторонней торговли на фоне антироссийских санкций.

Предполагается, что новая платежная система заработает в течение недели. Нововведение призвано обеспечить «беспрепятственную передачу» документов по сделкам в рупиях и рублях.

Economic Times также сообщает, что в апреле представители российского и индийского Центробанков встретятся с тем, чтобы создать нормативно-правовую базу для поддержки двусторонней торговли и банковских операций в условиях санкций.

