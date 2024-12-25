Пошлина на экспорт подсолнечного масла в январе вырастет в 1,7 раза
Пошлину на поставки подсолнечного масла из России за границу в январе увеличат в 1,7 раза по сравнению с декабрем. Ставка составит 16067 рублей за тонну. О этом объявило министерство сельского хозяйства.
Пошлина на подсолнечный шрот вырастет до 4771,6 рубля за тонну с текущих 3788,4 рубля. Пошлины на эти виды продукции исчисляются в рублях с июля 2022 года. Ставка для подсолнечного масла составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в августе текущего года правительство РФ решило продлить действие пошлин сразу на два года. В конце ноября глава Масложирового союза Михаил Мальцев отмечал, что внутренние цены на подсолнечник и масло находятся на своем пике. Однако теперь начался разворот на фоне снижения мировых цен, а также увеличения экспортной пошлины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru