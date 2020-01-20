Москва и Минск договорились о компенсации за «грязную» нефть

Напомним, в апреле минувшего года из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти Белоруссия сообщила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии. В конце июня глава Минэнерго России Александр Новак заявил о завершении кризиса с поставками нефти по «Дружбе».

Между тем, ранее сегодня стало известно, что Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на несколько собственных источников.

Отмечается, что переговоры могут продолжиться на этой неделе, однако они будут носить «номинальный» характер. Источник подчёркивает, что стороны, по всей видимости, дождутся автоматической индексации ставки транзита 1 февраля согласно межправсоглашению (на прогнозный размер инфляции плюс 3%, т.е. на 6,8%).

В свою очередь, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов ранее в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с поставками нефти из России в Белоруссию.



