В РФ разрешили Аргентине, Мексике и Эфиопии участвовать в торгах валютой

Правительство России расширило список государств, которые могут участвовать в торгах на российском валютном рынке. Соответствующее распоряжение, подписное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном сайте кабмина.

Их число увеличилось до 40. Отмечается, что в обновленный перечень попали Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия. Теперь эти государства также смогут принимать участие в торгах на рынке производных финансовых инструментов.

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Опубликованное распоряжение стало частью работы по реализации новых подписанных в 2023 году норм федерального закона «Об организованных торгах». В кабмине уточнили, что это позволит увеличить эффективность механизма прямой конвертации нацвалют дружественных и нейтральных стран и формирования прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса экономики РФ на расчеты в национальной валюте.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России зафиксировали рекордный рост нарушений валютного законодательства.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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