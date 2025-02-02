В РФ разрешили Аргентине, Мексике и Эфиопии участвовать в торгах валютой

Правительство России расширило список государств, которые могут участвовать в торгах на российском валютном рынке. Соответствующее распоряжение, подписное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном сайте кабмина.

Их число увеличилось до 40. Отмечается, что в обновленный перечень попали Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия. Теперь эти государства также смогут принимать участие в торгах на рынке производных финансовых инструментов.