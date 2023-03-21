Россия готова торговать в юанях с третьими странами
Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова переходить на юани в торговле с другими странами.
«Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах», - сказал Путин.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН говорил, что россияне могут вкладывать свои деньги в юани и золото.
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