Россия готова торговать в юанях с третьими странами

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова переходить на юани в торговле с другими странами.



«Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах», - сказал Путин.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН говорил, что россияне могут вкладывать свои деньги в юани и золото.

