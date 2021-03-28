Россия готова оказать помощь в разблокировке Суэцкого канала
Россия готова помочь властям Египта разблокировать Суэцкий канал, который перекрыл севший на мель контейнеровоз Ever Given. Об этом заявил российский посол в Каире Георгий Борисенко, сообщает РИА Новости.
«Естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», – цитирует слова дипломата Газета.ru.
Он отметил, что российская сторона «очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале», надеясь на скорое решение проблемы, отмечает RT.
Борисенко напомнил, что Россия не получала просьб от египетской стороны о помощи.
Ранее стало известно о намерении египетских властей разгрузить контейнеровоз, чтобы снять его с мели.
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