СМИ узнали о готовящейся разгрузке застрявшего в Суэцком канале судна

Ранее еще два буксира отправились в Суэцкий канал, чтобы снять застрявшее на мели судно. Об этом информирует портал по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic. На месте происшествия работают уже десять буксиров. Ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров, которое оно перевозит.

В очереди на прохождение через Суэцкий канал более 300 судов. Они ожидают, когда администрация канала сможет отбуксировать севший на мель контейнеровоз, который перегородил морской путь между Красным и Средиземным морем.

Напомним, контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Длина судна 400 метров, его грузоподъемность - около 224 тысяч тонн.

