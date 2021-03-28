СМИ узнали о готовящейся разгрузке застрявшего в Суэцком канале судна
Президент Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси дал поручение подготовить разгрузку контейнеровоза Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале. Об этом сообщает телеканал «Аль Арабия» со ссылкой на главу администрации канала адмирала Усама Рабиа.
Ранее еще два буксира отправились в Суэцкий канал, чтобы снять застрявшее на мели судно. Об этом информирует портал по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic. На месте происшествия работают уже десять буксиров. Ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров, которое оно перевозит.
В очереди на прохождение через Суэцкий канал более 300 судов. Они ожидают, когда администрация канала сможет отбуксировать севший на мель контейнеровоз, который перегородил морской путь между Красным и Средиземным морем.
Напомним, контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Длина судна 400 метров, его грузоподъемность - около 224 тысяч тонн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru