СМИ узнали о готовящейся разгрузке застрявшего в Суэцком канале судна

Президент Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси дал поручение подготовить разгрузку контейнеровоза Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале. Об этом сообщает телеканал «Аль Арабия» со ссылкой на главу администрации канала адмирала Усама Рабиа.

Убыток от блокировки Суэцкого канала может составить 230 млрд долларов

Ранее еще два буксира отправились в Суэцкий канал, чтобы снять застрявшее на мели судно. Об этом информирует портал по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic. На месте происшествия работают уже десять буксиров. Ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров, которое оно перевозит.

В очереди на прохождение через Суэцкий канал более 300 судов. Они ожидают, когда администрация канала сможет отбуксировать севший на мель контейнеровоз, который перегородил морской путь между Красным и Средиземным морем.

Напомним, контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Длина судна 400 метров, его грузоподъемность - около 224 тысяч тонн.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: youtube.com/CNBC
ТЕГИ:ЭкономикаСудноТорговляПеревозки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры