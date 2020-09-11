Россия договорится с Мальтой о повышении налога на вывод капитала

Правительство России в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина утвердило проект протокола, который предусматривает повышение налога в отношении дивидендов и процентов до 15%, выплачиваемых за границу. На этот раз поправки планируют внести в договор об избежании двойного налогообложения с Мальтой, сообщается на сайте российского кабмина.

Таким образом, ставка налога на выведенный капитал сравняется со ставками внутри России. Льготная ставка 5% будет применяться в исключительных случаях, в частности, в отношении институциональных инвестиций.

Переговоры с Мальтой будет вести Министерство финансов.