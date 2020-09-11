Россия договорится с Мальтой о повышении налога на вывод капитала
Правительство России в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина утвердило проект протокола, который предусматривает повышение налога в отношении дивидендов и процентов до 15%, выплачиваемых за границу. На этот раз поправки планируют внести в договор об избежании двойного налогообложения с Мальтой, сообщается на сайте российского кабмина.
Таким образом, ставка налога на выведенный капитал сравняется со ставками внутри России. Льготная ставка 5% будет применяться в исключительных случаях, в частности, в отношении институциональных инвестиций.
Переговоры с Мальтой будет вести Министерство финансов.
8 сентября Россия подписала аналогичный документ с Кипром. Переговоры шли летом, Москва даже заявляла о возможности разрыва соглашения. Как напоминает RT, До вступления поправок в силу российские бизнесмены регистрировать свои офисы на острове и платить налоги по ставкам в два раза ниже, чем в РФ. Минфин оценил объём выведенных таким образом на Кипр средств в 3,3 триллиона рублей за два года. Повышение ставки на вывод капитала на Кипр даст российскому бюджету дополнительно до 150 миллиардов рублей в год.
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