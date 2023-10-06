Россияне рассказали, на что готовы взять кредит

Кроме того, респонденты готовы взять кредиты на лечение (36,4% опрошенных), ремонт или приобретение автомобиля (26,5%), покупку бытовой техники и электроники (21,2%) и обучение (13,9%). По 4,6% готовы потратить кредитные деньги на уход за собой, фитнес и туризм, по 2,6% — на продукты питания и товары первой необходимости, а также на дорогую одежду или брендовые вещи.

Отмечается, что по статистике реальных выдач кредитов ремонт недвижимости и лечение — также самые популярные цели. Вместе с тем микрозаймы чаще всего берут, чтобы решить непредвиденные или текущие бытовые вопросы.

При этом 82,1% респондентов отметили, что процентная ставка для них — наиболее важное условие при выборе займа или кредиты. Примерно каждый третий опрошенный (36,4%) ориентируется на наличие льготного периода, во время которого можно не выплачивать проценты. Удобство при оформлении кредита или займа играет приоритетную роль для 31,8% опрошенных. Кроме того, возможность получить крупную сумму — определяющий фактор для 13,9%, а возможность пролонгации важна для 7,9% опрошенных.

Всего были опрошены 1500 россиян в начале октября текущего года. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Ранее сообщалось, что законопроект, позволяющий россиянам установить для себя запрет на кредиты и займы, готовится к внесению в Госдуму, функция будет доступна на портале госуслуг. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

