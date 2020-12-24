Как перед войной: Рост цен перекинулся на мыло и спички

Снижения цен на базовые продукты питания пока не наблюдается, заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она, однако, рассчитывает на стабилизацию ситуации после принятых руководством страны мер. Москалькова напомнила, что президент Владимир Путин первым отреагировал на ситуацию, указав, что для повышения цен нет причин, и дал соответствующие поручения профильным службам. По словам г-жи Москальковой, в ее аппарате организована «группа людей, которая отслеживает эту ситуацию, создающую социальную напряженность».

Заявление уполномоченного свидетельствует вовсе не о плохом зрении людей, которые по ее поручению отслеживают динамику цен. Заметить невооруженным глазом «наноснижение» невозможно. К примеру, Росстат отчитался о снижении в период с 15 по 21 декабря текущего года цен на сахар-песок на 3,2% в среднем по стране и на подсолнечное масло – на 1%. Напомним, возмутивший президента рост цен составил, по данным того же Росстата, в ноябре текущего года к ноябрю 2019 65% на сахар и почти 24% - на подсолнечное масло. Теперь простая арифметика: 65% минус 3,2 – получается 61,8% по сахару, и 24% минус 1 – 23% по маслу. Рост, понимаете? Рост! Даже не «наноснижение».

А поскольку после гнева главы государства правительство занималось ценами в первую очередь именно на эти товары как наиболее стремительно подорожавшие, то розничные цены на все остальное показывают прежнюю динамику. Вернемся к данным Росстата: за период с 15 по 21 декабря 2020 г. в наибольшей степени подорожали яйца куриные – на 3,2%. Овощи – рост на 2,9%, особенно подорожали огурцы – на 10% и помидоры – почти на 6,5%. Ну, и далее все в пределах одного процента: рыба, куры, масло, мясопродукты, консервы, детское питание, чай, хлеб и все те же «макарошки».

Предположение, что под конец года дорожают только продукты питания в преддверии затяжных праздников, разбивается о государственную статистику роста цен на медикаменты: подорожали даже отечественного производства анальгин и валокордин!

Но и это еще не все. В перечне непродовольственных товаров первой необходимости дорожают мыло и зубная паста – 0,4 и 0,2% соответственно. И спички – на 0,7%. В стране дорожают спички и мыло. Как перед войной. А вы говорите – снижение цен.

