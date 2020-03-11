Россию назвали наиболее подготовленной к нефтяному кризису

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия лучше других стран-производителей нефти готова к падению цен на черное золото. Глава ведомства заявил, что у России «достаточно ресурсов», чтобы обеспечить исполнение всех планов по бюджетной политике.

России предрекли победу в нефтяной войне

Напомним, мировые цены на нефть резко снизились после того, как Россия отказалась снижать добычу в рамках ОПЕК+, а Саудовская Аравия в ответ заявила о намерении существенно нарастить добычу и дать скидку покупателям своей нефти.

В частности, государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco заявила, что нарастит добычу до 13 млн баррелей в сутки, передает RT.

По состоянию на 11:55 мск стоимость нефти марки Brent оценивается в 36,71 доллара за баррель.

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ФОТО: pixabay.com
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