Россию назвали наиболее подготовленной к нефтяному кризису

Напомним, мировые цены на нефть резко снизились после того, как Россия отказалась снижать добычу в рамках ОПЕК+, а Саудовская Аравия в ответ заявила о намерении существенно нарастить добычу и дать скидку покупателям своей нефти.

В частности, государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco заявила, что нарастит добычу до 13 млн баррелей в сутки, передает RT.

По состоянию на 11:55 мск стоимость нефти марки Brent оценивается в 36,71 доллара за баррель.

