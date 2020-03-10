России предрекли победу в нефтяной войне

Профессор американского Военно-морского колледжа, представитель Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев высоко оценил позиции России в глобальной экономической войне.

В своем материале для издания National Interest Кремль решил вступить в азартную игру на нефтяном рынке, предполагая, что не только сможет взять реванш над США, но и восстановить партнерские отношения с Саудовской Аравией.

Москва, по мнению автора, готова взять на себя возможные риски в противостоянии с Вашингтоном, чтобы получить преимущество над США.

В качестве примера Гвоздев привел пример с ситуацией в Сирии, где России удалось сдвинуть прочерченные Анкарой «красные линии».

«После этого Эрдоган поехал в Москву, чтобы возобновить переговоры с Владимиром Путиным», - цитирует профессора NEWS.ru

Напомним, мировые цены на нефть резко снизились после того, как Россия отказалась снижать добычу в рамках ОПЕК+, а Саудовская Аравия в ответ заявила о намерении существенно нарастить добычу и дать скидку покупателям своей нефти.

