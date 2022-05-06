Российскую водку «Беленькая» начнут продавать в Южной Корее

В сообщении говорится, что, при содействии Торгпредства, соответствующий экспортный контракт заключила компания «Beluga Group» - лидера российского алкогольного рынка.

Заказчиком стала компания «Ринг Панг», которая будет продавать «Беленькую», как с названием на русском языке, так и на корейском — «Чхонха».

Ранее в Национальном союзе защиты прав потребителей заявили, что розничные продажи водки в России в первом квартале 2022 года составили 18,1 млн дал, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.