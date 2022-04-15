В России выросли продажи водки

Розничные продажи водки в России в первом квартале 2022 года составили 18,1 млн дал, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Национального союза защиты прав потребителей.

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В сообщении говорится, что в целом объём розничной продажи алкогольной продукции (кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-марте текущего года составил 52 млн дал, на 3,9% превысив результаты первого квартала 2021 года.

При этом, розничные продажи коньяка увеличились на 2,2%, спрос на шампанские и игристые вина вырос на 5,8%, вина в первом квартале продали на 3,4% больше, чем в январе-марте 2021 года.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова посоветовала не сочетать кофе с алкоголем и шоколадом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПродажаРоссияАлкогольВодка
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