Российскому сельскому хозяйству не хватает больше 200 тысяч работников

Российскому сельскому хозяйству не хватает больше 200 тысяч работников, пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект рекомендаций парламентских слушаний на тему «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

По оценкам специалистов, в некоторых сегментах отрасли нехватка работников составляет 50% и больше. При этом отмечается, что требуется все больше высококвалицированных специалистов, чтобы они могли справляться с технологическими новшествами, которые внедряются в отрасль.

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В целом российская экономика к 2030 году недосчитается более 3,1 миллионов специалистов в различных отраслях, заявил глава Минтруда Антон Котяков в Совете Федерации. Он подчеркнул, что дефицит кадров сформирован исходя из темпов развития экономики.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицит квалифицированных кадров в России составляет 1,5 млн человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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