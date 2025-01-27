Российскому сельскому хозяйству не хватает больше 200 тысяч работников, пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект рекомендаций парламентских слушаний на тему «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

По оценкам специалистов, в некоторых сегментах отрасли нехватка работников составляет 50% и больше. При этом отмечается, что требуется все больше высококвалицированных специалистов, чтобы они могли справляться с технологическими новшествами, которые внедряются в отрасль.