СМИ: Рост зарплат в России в 2025 году замедлится из-за дефицита рабочей силы
Дефицит рабочей силы на российском рынке сохранится в 2025 году, что замедлит рост зарплат, сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков.
Большинство экспертов, опрошенных изданием, допускают, что реальный рост зарплат с учетом инфляции замедлится до 2-4%. Такую тенденцию среди прочего объясняют и рекордно высокой ключевой ставкой, которая на начало года составляет 21%.
Для сравнения, в 2024 год увеличение зарплат могло составлять и 8%.
Ранее главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина сообщила «Радиоточке НСН», что, согласно предварительным опросам, только 55% компаний на 2025 год планируют увеличить численность персонала, при этом в каждой пятой ждут сокращений. Для сравнения, в 2024 году только каждая десятая компания сокращала число сотрудников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru