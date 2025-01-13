СМИ: Рост зарплат в России в 2025 году замедлится из-за дефицита рабочей силы

Большинство экспертов, опрошенных изданием, допускают, что реальный рост зарплат с учетом инфляции замедлится до 2-4%. Такую тенденцию среди прочего объясняют и рекордно высокой ключевой ставкой, которая на начало года составляет 21%.

Для сравнения, в 2024 год увеличение зарплат могло составлять и 8%.

Ранее главный эксперт hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина сообщила «Радиоточке НСН», что, согласно предварительным опросам, только 55% компаний на 2025 год планируют увеличить численность персонала, при этом в каждой пятой ждут сокращений. Для сравнения, в 2024 году только каждая десятая компания сокращала число сотрудников.

