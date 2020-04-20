Рынок акций РФ просел вслед за нефтью, подкосившей рубль

Российский рынок акций стартовал на этой неделе с падения вслед за мировыми площадками и скатившейся нефти. Главная причина такого положения на биржах - опасениях полного заполнения мировых нефтехранилищ в условиях низкого спроса из-за пандемии коронавируса.

При этом, как отмечает «Интерфакс», падение индекса МосБиржи смягчили ослабление рубля и рост бумаг АФК «Система», который произошёл на новостях о назначении нового президента корпорации. Им назначен Владимир Чирахов – бывший руководитель «Детского мира», входящего в это акционерное общество.

Лидерами падения стали бумаги «Татнефти» после отказа компании от выплаты финальных дивидендов за 2019 год. По итогам торгов индекс МосБиржи показал -0,4%, индекс РТС снизился на 1%. При этом так называемые голубые фишки показали разнонаправленную динамику цен в пределах 5,4%.

Доллар США прибавил 47 копеек до уровня 74,46 рубля, причём утром американская валюта дорожала временами больше 75 рублей. При этом акции металлургических компаний торговались в «плюсе» на фоне ослабления рубля.

