Российским продавцам софта предложат бессрочные налоговые льготы

Налоговый манёвр для российской IT-отрасли будет означать снижение страховых взносов с 14% до 7,6%, а также уменьшение налога на прибыль с 20% до 3%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Помимо этих льгот, премьер-министр Михаил Мишустин собирается предоставить разработчикам программного обеспечения возможность получать специальные субсидии. Кроме того, предложено отменить НДС с рекламы софта на иностранных цифровых площадках.