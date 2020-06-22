Российским продавцам софта предложат бессрочные налоговые льготы
Налоговый манёвр для российской IT-отрасли будет означать снижение страховых взносов с 14% до 7,6%, а также уменьшение налога на прибыль с 20% до 3%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.
Помимо этих льгот, премьер-министр Михаил Мишустин собирается предоставить разработчикам программного обеспечения возможность получать специальные субсидии. Кроме того, предложено отменить НДС с рекламы софта на иностранных цифровых площадках.
Предполагается, что эти льготы будут бессрочными, а получить их смогут российские IT-компании, не менее 90% дохода которых приходится на продажу софта, услуг по его разработке, поддержке и внедрению. Такие меры поддержки должны помочь отечественным разработчиком на внутреннем рынке и стать стимулом для экспорта отечественного софта.
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