Российский завод Toyota приостановит свою работу с 4 марта
Российский завод Toyota в Санкт-Петербурге с 4 марта приостанавливает свою работу из-за задержек поставок комплектующих, сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что поставки будут возобновлены, но для этого необходимо восстановление логистических цепочек.
Ранее японский автоконцерн Honda объявил о прекращении экспорта своей продукции в Россию, сообщает деловая газета Nikkei. По информации издания, поставки авто и мотоциклов остановят из-за ситуации на Украине и введенных против России санкций.
Аналогичным образом поступила японская компания Mazda, которая откажется от поставок в Россию запчастей и комплектующих для своих заводов в РФ.
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