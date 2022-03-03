Российский завод Toyota приостановит свою работу с 4 марта

Ранее японский автоконцерн Honda объявил о прекращении экспорта своей продукции в Россию, сообщает деловая газета Nikkei. По информации издания, поставки авто и мотоциклов остановят из-за ситуации на Украине и введенных против России санкций.

Аналогичным образом поступила японская компания Mazda, которая откажется от поставок в Россию запчастей и комплектующих для своих заводов в РФ.

