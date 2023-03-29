Российский внешний долг в 2022 году сократился до минимума за 15 лет
Российский внешний долг по итогам 2022 года уменьшился на 21,1% до 380,5 млрд долларов. Как сообщает пресс-служба Центробанка РФ, это минимальное значение с первого квартала 2007 года.
Отмечается, что в денежном выражении долг снизился на 101,8 млрд долларов, это наибольшее сокращение с 2014 года (129 млрд долларов).
В Центробанке указали, что снижение внешнего долга способствовало погашение кредитов, а также сокращение задолженности по суверенным ценным бумагам.
Ранее в Счётной палате заявили, что объём внешнего госдолга России в 2022 году уменьшился впервые за три года, составив 4,039 трлн рублей, сообщает RT.
Об этом сообщает РИА Новости на основе информации, полученной от Счётной палаты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru