Российский внешний долг в 2022 году сократился до минимума за 15 лет

Российский внешний долг по итогам 2022 года уменьшился на 21,1% до 380,5 млрд долларов. Как сообщает пресс-служба Центробанка РФ, это минимальное значение с первого квартала 2007 года.

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Отмечается, что в денежном выражении долг снизился на 101,8 млрд долларов, это наибольшее сокращение с 2014 года (129 млрд долларов).

В Центробанке указали, что снижение внешнего долга способствовало погашение кредитов, а также сокращение задолженности по суверенным ценным бумагам.

Ранее в Счётной палате заявили, что объём внешнего госдолга России в 2022 году уменьшился впервые за три года, составив 4,039 трлн рублей, сообщает RT.

Об этом сообщает РИА Новости на основе информации, полученной от Счётной палаты.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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