Российский внешний долг в 2022 году сократился до минимума за 15 лет

Отмечается, что в денежном выражении долг снизился на 101,8 млрд долларов, это наибольшее сокращение с 2014 года (129 млрд долларов).

В Центробанке указали, что снижение внешнего долга способствовало погашение кредитов, а также сокращение задолженности по суверенным ценным бумагам.

Ранее в Счётной палате заявили, что объём внешнего госдолга России в 2022 году уменьшился впервые за три года, составив 4,039 трлн рублей, сообщает RT.

Об этом сообщает РИА Новости на основе информации, полученной от Счётной палаты.

