Силуанов: Госдолг России на начало 2023 года составил 15,1% ВВП

«Мы проводили ответственную бюджетную политику. Это и бюджетное правило, это и низкий долг», - сказал он.

Он назвал такой размер госдолга преимуществом, дающим возможность маневра «с точки зрения операций на финансовом рынке», а также «возможности для заимствования и финансирования расходов бюджета в будущем».

Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова заявила, что безопасным является уровень объёма общего госдолга по отношению к ВВП, составляющий 17,1%, пишут «Известия».

