Силуанов: Госдолг России на начало 2023 года составил 15,1% ВВП
Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT заявил, что государственный долг РФ на начало 2023 года составил 15,1% ВВП.
«Мы проводили ответственную бюджетную политику. Это и бюджетное правило, это и низкий долг», - сказал он.
Он назвал такой размер госдолга преимуществом, дающим возможность маневра «с точки зрения операций на финансовом рынке», а также «возможности для заимствования и финансирования расходов бюджета в будущем».
Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова заявила, что безопасным является уровень объёма общего госдолга по отношению к ВВП, составляющий 17,1%, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru