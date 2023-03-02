Силуанов: Госдолг России на начало 2023 года составил 15,1% ВВП

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT заявил, что государственный долг РФ на начало 2023 года составил 15,1% ВВП.

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«Мы проводили ответственную бюджетную политику. Это и бюджетное правило, это и низкий долг», - сказал он.

Он назвал такой размер госдолга преимуществом, дающим возможность маневра «с точки зрения операций на финансовом рынке», а также «возможности для заимствования и финансирования расходов бюджета в будущем».

Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова заявила, что безопасным является уровень объёма общего госдолга по отношению к ВВП, составляющий 17,1%, пишут «Известия».

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:РоссияГосдолгМинфин РФАнтон Силуанов
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