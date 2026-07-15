«Сама проблема возникла не сейчас. Брокеры зарабатывают на комиссиях от сделок клиентов на фондовом рынке. Они в своей работе постоянно используют различные способы стимулирования активности клиентов, что приносит им соответствующий доход. Зачастую в финансовой отрасли применяются методы соревновательности в работе с клиентами. Это мы видим и в банковских приложениях, где необходимо, например, потратить определенную сумму для получения максимального кешбэка или что-то в этом роде. Сами брокеры раньше использовали игровые формы для обучения, например, демосчет, чтобы научиться торговать. Непосредственно стимулирование клиентов в игровой форме не проводилось», - отметил собеседник НСН.

При этом, по словам эксперта, даже сами торговые площадки применяют игровые методы для стимулирования участников.

«Московская биржа, например, проводит ежегодный конкурс частных инвесторов, где нужно показать определенный результат для того чтобы получить некое вознаграждение в конце. То есть сама биржа уже давно применяет игровую форму для стимулирования клиентов. Однако то, что брокеры стали делать то же самое, не очень хороший момент. На рынке нужно быть серьезным, сосредоточенным, а не впадать в лишний энтузиазм, соревнуясь с другими клиентами, потому что своя стратегия – это своя стратегия, а не игра», - подчеркнул инвестконсультант.