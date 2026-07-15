Нездоровый азарт: Чем опасны «соревнования» с другими инвесторами на бирже
Практика геймификации в приложениях брокеров может увеличить риск потери средств, заявил НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
Игровые элементы для стимулирования активности клиентов на финансовом рынке имеют право на существование, однако требуют серьёзного регулирования, чтобы азарт не добавлял лишних рисков при принятии решений. Об этом НСН в комментарии заявил частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
Центробанк РФ заявил о поступающих жалобах на практики геймификации в приложениях брокеров. Доклад регулятора размещен на официальном сайте ЦБ. Геймификация включает элементы игры — турниры, задания, ставки и розыгрыши. Это снижает критическое восприятие информации о финансовых продуктах. Как отмечает ЦБ, инвесторы могут испытывать азарт от участия в соревнованиях, в которых их вознаграждают за наибольший уровень доходности. Такие методы делают сделки инвесторов более рискованными.
«Сама проблема возникла не сейчас. Брокеры зарабатывают на комиссиях от сделок клиентов на фондовом рынке. Они в своей работе постоянно используют различные способы стимулирования активности клиентов, что приносит им соответствующий доход. Зачастую в финансовой отрасли применяются методы соревновательности в работе с клиентами. Это мы видим и в банковских приложениях, где необходимо, например, потратить определенную сумму для получения максимального кешбэка или что-то в этом роде. Сами брокеры раньше использовали игровые формы для обучения, например, демосчет, чтобы научиться торговать. Непосредственно стимулирование клиентов в игровой форме не проводилось», - отметил собеседник НСН.
При этом, по словам эксперта, даже сами торговые площадки применяют игровые методы для стимулирования участников.
«Московская биржа, например, проводит ежегодный конкурс частных инвесторов, где нужно показать определенный результат для того чтобы получить некое вознаграждение в конце. То есть сама биржа уже давно применяет игровую форму для стимулирования клиентов. Однако то, что брокеры стали делать то же самое, не очень хороший момент. На рынке нужно быть серьезным, сосредоточенным, а не впадать в лишний энтузиазм, соревнуясь с другими клиентами, потому что своя стратегия – это своя стратегия, а не игра», - подчеркнул инвестконсультант.
По его оценке, методы геймификации должны четко регулироваться в интересах пользователей.
«Полностью убирать эти методы не стоит из приложений. Однако такие программы должны иметь очень серьезный барьер в виде дополнительных соглашений клиента, что он осознает и понимает все риски. Иначе, действительно, это может быть затягиванием в ненужные совершенно соревнования с другими клиентами. Здесь может появиться нездоровый азарт, который помешает трезво мыслить», - заключил Андрей Кочетков.
Центробанк рекомендовал ограничить виды геймификации с повышенными рисками, регулировать уведомления, стимулирующие сделки, и предоставлять пользователям возможность отказаться от игровых элементов в дистанционных сервисах. При этом геймификация может использоваться для образовательных целей — формировать долгосрочные сбережения и создавать финансовую подушку безопасности. Элементы игры помогают проще донести сложную информацию, пояснил регулятор.
Ранее основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков предложил ввести в России уроки по инвестированию в школах. Как заявил он Telegram-каналу «Радиоточка НСН», такие навыки необходимы для выживания в мире денег, и дети должны иметь представление, как управлять финансами, чтобы не стать жертвами схем мошенников.
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