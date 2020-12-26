Российский кабмин ввел запрет госзакупок импортных масок везде, кроме ЕАЭС
Кабмин РФ ввел запрет на госказупки импортных масок в любых странах, кроме Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничение будет действовать до 31 декабря 2021 года, уточняется на официальном портале правовой информации.
«Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года», — сказано в документе.
Также запрещается через госзакупки приобретать импортные товары для нужд обороны и безопасности.
Напомним, проект документа разработал Минпромторг России. Он был опубликован в ноябре 2020 года. По данным ведомства, максимальный суточный объем выпуска медицинских масок в России увеличился до 21 млн. штук.
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