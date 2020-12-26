Российский кабмин ввел запрет госзакупок импортных масок везде, кроме ЕАЭС

«Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года», — сказано в документе.

Также запрещается через госзакупки приобретать импортные товары для нужд обороны и безопасности.

Напомним, проект документа разработал Минпромторг России. Он был опубликован в ноябре 2020 года. По данным ведомства, максимальный суточный объем выпуска медицинских масок в России увеличился до 21 млн. штук.

