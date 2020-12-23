Власти рассказали, когда на улице необходимо носить маску
Носить маску на улице оекомендуется только при участии в массовых мероприятиях, но в общественных местах она остается обязательной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее столичные власти усилили контроль за соблюдением масочного режима в преддверии новогодних праздников.
По словам руководителя Главконтроля Евгения Данчикова, в столице внимательно следят за использованием защитных масок посетителями торговых центров. Кроме того, власти контролируют режим работы развлекательных заведений и общепита. Он добавил, что усиленные меры контроля сохранятся и в дни новогодних праздников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru