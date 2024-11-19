Российский бизнес заявил о худших за всю историю условиях для кредитования
Сегодня условия для выдачи кредитов российскому бизнесу находятся на худшем уровне за всю историю исследований. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Центробанка «Мониторинг предприятий», который размещен на портале регулятора.
Замеры ведутся с 2014 года. В ноябре 2024 года соответствующий индекс составляет минус 55,1 процентного пункта. Предыдущий минимум, минус 52 процентных пункта, фиксировался в апреле 2022 года.
В исследовании участвовали 13900 компаний из основных отраслей национальной экономики. Опрос проводился с 1 по 13 ноября. Показатель представляет собой процентное соотношение между ответами «ситуация улучшилась» и «ситуация ухудшилась».
Падение индекса наблюдается падает с августа 2024 года, после повышения Центробанком ключевой ставки до 18% годовых. В октябре показатель составил минус 45,5 процентного пункта.
Сильнее всего ухудшение условий кредитования почувствовали на себе предприятия, занимающиеся оптовой торговлей, строительный сектор, компании по торговле автомобилями и сфера добычи полезных ископаемых.
Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов допустил, что ряд автодилеров, которые уже являются для банков рискованными заемщиками, не смогут продолжить работу в 2025 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru