Российский бизнес заявил о худших за всю историю условиях для кредитования

Замеры ведутся с 2014 года. В ноябре 2024 года соответствующий индекс составляет минус 55,1 процентного пункта. Предыдущий минимум, минус 52 процентных пункта, фиксировался в апреле 2022 года.

В исследовании участвовали 13900 компаний из основных отраслей национальной экономики. Опрос проводился с 1 по 13 ноября. Показатель представляет собой процентное соотношение между ответами «ситуация улучшилась» и «ситуация ухудшилась».

Падение индекса наблюдается падает с августа 2024 года, после повышения Центробанком ключевой ставки до 18% годовых. В октябре показатель составил минус 45,5 процентного пункта.

Сильнее всего ухудшение условий кредитования почувствовали на себе предприятия, занимающиеся оптовой торговлей, строительный сектор, компании по торговле автомобилями и сфера добычи полезных ископаемых.

Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов допустил, что ряд автодилеров, которые уже являются для банков рискованными заемщиками, не смогут продолжить работу в 2025 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

