Путин: Корпоративное кредитование растет, несмотря на высокие процентные ставки

Глава государства подчеркнул, что структура кредитов и те отрасли экономики, куда они привлекаются, «должны максимально работать на решение долгосрочных, стратегических задач».

Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в разговоре с НСН отметил, что высокая ставка Центробанка в 21% может привести к «сворачиванию» деятельности малого и среднего бизнеса, чего нельзя сказать про госкомпании. По его словам, далеко не каждый бизнес способен брать кредиты по ставке выше 20%, а в ряде случаев и 30%, передает «Радиоточка НСН».

