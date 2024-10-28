Путин: Корпоративное кредитование растет, несмотря на высокие процентные ставки

Несмотря на нынешние высокие процентные ставки, корпоративное кредитование в России продолжает расти, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

По его словам, корпоративное кредитование растет быстрыми темпами. Путин отметил, что необходимо обеспечивать сбалансированный, устойчивый рост корпоративного кредитного портфеля.

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Глава государства подчеркнул, что структура кредитов и те отрасли экономики, куда они привлекаются, «должны максимально работать на решение долгосрочных, стратегических задач».

Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в разговоре с НСН отметил, что высокая ставка Центробанка в 21% может привести к «сворачиванию» деятельности малого и среднего бизнеса, чего нельзя сказать про госкомпании. По его словам, далеко не каждый бизнес способен брать кредиты по ставке выше 20%, а в ряде случаев и 30%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
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