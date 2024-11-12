Российский бизнес предложил установить отдельный курс рубля для экспортеров

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к ЦБ с предложением устанавливать отдельный курс рубля для экспортеров и импортеров, чтобы участники торговли не страдали от волатильности валюты, пишут «Ведомости».

Бизнес уверен, что плавающий курс не позволяет игрокам просчитывать риски и цены, чтобы вести долгосрочное планирование. Также авторы обращения уверены, что скачки курса делают инвестирование менее привлекательным.