Российский бизнес предложил установить отдельный курс рубля для экспортеров
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к ЦБ с предложением устанавливать отдельный курс рубля для экспортеров и импортеров, чтобы участники торговли не страдали от волатильности валюты, пишут «Ведомости».
Бизнес уверен, что плавающий курс не позволяет игрокам просчитывать риски и цены, чтобы вести долгосрочное планирование. Также авторы обращения уверены, что скачки курса делают инвестирование менее привлекательным.
Курс доллара к Новому году может достигнуть 100 рублей, заявил ранее финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, рост экономики РФ в 2025 году составит порядка 2%, что будет являться ослабляющим воздействием для курса валют. При этом, указал Беляев, в целом в экономике все достаточно стабильно и никаких указаний на резкие скачки курса валют не просматривается.
При этом экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в пресс-центре НСН заявил, что Центральный банк РФ завел себя в тупик с ценоопределением на валюты, в нем страна находится уже несколько месяцев, однако ЦБ он устраивает, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Минсельхоз РФ признал снижение урожая разных культур от 2 до 15%
- СМИ: Комитет Маска потратил 200 миллионов долларов на поддержку Трампа
- Клава Кока, Хабиб и Крид: Названы любимые артисты детей и подростков
- Полиция Италии конфисковала 2 тыс. подделок Пикассо и Шагала
- В России от гриппа привились более 67 млн человек
- Верховный суд не стал исключать Слепакова из списка иноагентов
- Курс биткоина вырос до рекордных $89,8 тысячи
- В Совбезе Абхазии заявили об ухудшающейся ситуации
- «Осеннее обострение!»: Медведев ответил Германии на идею «ультиматума» России
- Сертификаты на маткапитал в 2024 году получили 534 тысячи семей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru