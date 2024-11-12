Российский бизнес предложил установить отдельный курс рубля для экспортеров

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к ЦБ с предложением устанавливать отдельный курс рубля для экспортеров и импортеров, чтобы участники торговли не страдали от волатильности валюты, пишут «Ведомости».

Бизнес уверен, что плавающий курс не позволяет игрокам просчитывать риски и цены, чтобы вести долгосрочное планирование. Также авторы обращения уверены, что скачки курса делают инвестирование менее привлекательным.

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Курс доллара к Новому году может достигнуть 100 рублей, заявил ранее финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, рост экономики РФ в 2025 году составит порядка 2%, что будет являться ослабляющим воздействием для курса валют. При этом, указал Беляев, в целом в экономике все достаточно стабильно и никаких указаний на резкие скачки курса валют не просматривается.

При этом экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в пресс-центре НСН заявил, что Центральный банк РФ завел себя в тупик с ценоопределением на валюты, в нем страна находится уже несколько месяцев, однако ЦБ он устраивает, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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