Путин заявил, что Россия не отказывается от доллара

На заседании саммита БРИКС в расширенном составе он указал, что Россия не отказывается от доллара и не пытается с ним бороться, а поиск альтернатив является вынужденной мерой.

«Если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы», - сказал Путин.

Российский лидер также добавил, что те, кто использует доллар в качестве оружия, делают большую ошибку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество стран в рамках БРИКС не направлено против доллара и любых других валют, сообщает RT.

