Путин заявил, что Россия не отказывается от доллара
Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании саммита БРИКС в расширенном составе он указал, что Россия не отказывается от доллара и не пытается с ним бороться, а поиск альтернатив является вынужденной мерой.
«Если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы», - сказал Путин.
Российский лидер также добавил, что те, кто использует доллар в качестве оружия, делают большую ошибку.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество стран в рамках БРИКС не направлено против доллара и любых других валют, сообщает RT.
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