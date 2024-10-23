Путин заявил, что Россия не отказывается от доллара

Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Вопрос единой валюты БРИКС еще не созрел

На заседании саммита БРИКС в расширенном составе он указал, что Россия не отказывается от доллара и не пытается с ним бороться, а поиск альтернатив является вынужденной мерой.

«Если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы», - сказал Путин.

Российский лидер также добавил, что те, кто использует доллар в качестве оружия, делают большую ошибку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество стран в рамках БРИКС не направлено против доллара и любых других валют, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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