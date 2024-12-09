Российский авторынок опустился на пятое место в европейском рейтинге

Четвертое место в рейтинге занимает Италия. В этой стране в ноябре продали 124,2 тысячи машин (-10,8%). На пятом месте находится Россия. Объем продаж новых легковых автомобилей в РФ в ноябре составил 121,8 тысячи экземпляров (+11,1%). По данным аналитиков, это наихудший результат отечественного авторынка за последние девять месяцев.

Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов рассказал НСН, что рост ключевой ставки привел к тому, что в первой половине октября 2024 года спрос на автомобили упал на 40% и тенденция продолжится, передает «Радиоточка НСН».

