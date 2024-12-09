Российский авторынок опустился на пятое место в европейском рейтинге

Автомобильный рынок РФ в ноябре 2024 года опустился с второго на пятое место в Европе, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Согласно данным, на первом месте в ноябре стала Германия, где дилеры продали 244,5 тысячи автомобилей, что на 0,5% меньше, чем в ноябре 2023 года. На втором месте расположилась Великобритания с показателем 153,6 тысяч машин (-1,9%). Третий результат у Франции – 133,3 тысячи проданных автомобилей (-12,7%).

В России в ноябре на 13% упали продажи подержанных автомобилей

Четвертое место в рейтинге занимает Италия. В этой стране в ноябре продали 124,2 тысячи машин (-10,8%). На пятом месте находится Россия. Объем продаж новых легковых автомобилей в РФ в ноябре составил 121,8 тысячи экземпляров (+11,1%). По данным аналитиков, это наихудший результат отечественного авторынка за последние девять месяцев.

Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов рассказал НСН, что рост ключевой ставки привел к тому, что в первой половине октября 2024 года спрос на автомобили упал на 40% и тенденция продолжится, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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