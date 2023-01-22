Российский автомобиль Aurus получит электрическую версию
Российские автомобили класса люкс Aurus будут выпускаться в электрической версии, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Викторию Абрамченко.
«Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем – увидим», — заявила она.
Абрамченко отметила, что относится к электромобилям пока относится осторожно, поскольку не видит системы их утилизации.
«Но я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, новый продукт и новый товар, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили. Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации», — отметила вице-премьер.
Ранее серийное производство российских внедорожников Aurus Komendant началось на заводе в Елабуге. На запуске производства присутствовали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 014 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 586 / сут.
- В АТОР рассказали, какие страны ужесточают меры против курения на пляжах
- В доме Байдена нашли еще шесть секретных документов
- Врач: эпидемия коронавируса может завершиться через один-два года
- Хоценко: ДНР станет самоокупаемой через 10 лет
- Новые лимиты энергопотребления введены в нескольких регионах Украины
- СМИ: глава аппарата Белого дома может уйти в отставку
- Арестович не уверен в гарантированной победе Украины
- Партия Порошенко призвала контролировать закупки для ВСУ
- При пожаре в Приамурье погибли двое детей
- В США заявили о сложностях с установкой новых потолков цен на нефть России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru