Российский автомобиль Aurus получит электрическую версию

Российские автомобили класса люкс Aurus будут выпускаться в электрической версии, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Викторию Абрамченко.

На ВЭФ представлен Aurus на водородном топливе

«Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем – увидим», — заявила она.

Абрамченко отметила, что относится к электромобилям пока относится осторожно, поскольку не видит системы их утилизации.

«Но я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, новый продукт и новый товар, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили. Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации», — отметила вице-премьер.

Ранее серийное производство российских внедорожников Aurus Komendant началось на заводе в Елабуге. На запуске производства присутствовали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:АвтопромАвтомобиль
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