На ВЭФ представлен Aurus на водородном топливе

Российский автомобиль премиум-класса Aurus на водородном топливе представлен в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает РИА Новости.

Туркмения приобретёт всю линейку российских авто Aurus

Как сказано на стенде, модель Hydrogen имеет запас хода до 600 километров при отсутствии выбросов СО2.

Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии запуска серийного производства автомобилей представительского класса Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Автомобиль
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