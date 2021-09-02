На ВЭФ представлен Aurus на водородном топливе

Как сказано на стенде, модель Hydrogen имеет запас хода до 600 километров при отсутствии выбросов СО2.

Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии запуска серийного производства автомобилей представительского класса Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).

